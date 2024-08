"Nuovi contatti tra la Roma e la Juventus per Federico Chiesa: l’esterno bianconero è fuori rosa e un addio tra le parti è imminente. Il club giallorosso - dopo un mese - è tornato a dialogare con i bianconeri per cercare di trovare un accordo per avere il giocatore. Il prezzo fissato è di 15-18 milioni di euro. Chiesa continua a volere un club che disputi la Champions League, inoltre chiede un ingaggio superiore ai 6 milioni di euro. Napoli - per essere allenato da Antonio Conte, può prendere corpo lo scambio con Giacomo Raspadori - e Inter continuano ad essere le destinazioni preferite dal calciatore.