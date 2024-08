"L'Inter, in qualche modo, è riuscita a tenere duro nei momenti di difficoltà e a essere comunque competitiva. Alla fine, dunque, devo ringraziarlo. Non ha gestito come fanno tanti fondi, ma ci ha messo anche il cuore. Gli Zhang sono arrivati a Milano che non sapevano nemmeno che a calcio si giocasse 11 contro 11, ma Steven ne è uscito da interista. E secondo me è stato un buon interista, e pertanto lo ringrazio".