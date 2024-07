Nei giorni scorsi si è parlato dell'interesse dell'Inter per Federico Chiesa, ma in particolare - si è detto - il club nerazzurro penserebbe a lui a parametro zero per la prossima stagione. La Juventus non lo ritiene più parte dei piani e ha intenzione di cederlo questa estate. SportMediaset parla dell'attaccante italiano che è tornato oggi a Torino dopo le ferie prolungate per il suo matrimonio. Al centro J-Medical il giocatore ha firmato autografi ai tifosi bianconeri: lì è passato per le visite che anticipano i primi allenamenti. Lavorerà con i compagni che sono rimasti in Italia e non sono stati convocati per il ritiro nel centro 'Adidas' in Germania con Thiago Motta.