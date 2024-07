Da giorni, ormai, si parla di un interesse dell'Inter nei confronti di Federico Chiesa, in scadenza di contratto nel 2025 con la Juventus. I nerazzurri starebbero pensando al calciatore per l'anno prossimo quando, in assenza di rinnovo con i bianconeri, sarebbe disponibile a parametro zero. Ma chissà che, in modo clamoroso, il calciatore non possa trasferirsi a Milano già da questa finestra di mercato.