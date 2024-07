Il giocatore non ha ancora definito il suo futuro ed è fuori dai piani di Thiago Motta. Non sono arrivate offerte dall'Italia. All'estero piace in Premier

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 luglio 2024 (modifica il 22 luglio 2024 | 09:40)

Il Corriere della Sera parla della vicenda Chiesa e della rottura con la Juventus. Il club bianconero gli ha dato una licenza per sposarsi e per questo non sarà in Germania e servirà quindi fine mese per il faccia a faccia sul futuro con il club. "Un confronto peraltro abbastanza inutile con l’allenatore. Chiesa e la Juve parlano di rinnovo da oltre un anno, senza trovare una soluzione. E l’ultima stagione dell’azzurro, non certo indimenticabile, ha contribuito ad allontanare le parti. Thiago ha rotto gli indugi: non c’è posto per Chiesa nella Juve", si legge sul giornale nazionale.