Mercato, per Chiesa può arrivare la svolta inaspettata: “L’Inter sembra aver…”

Federico Chiesa è ormai un caso. Le ultime prestazioni dell’esterno viola sono state parecchio deludenti e questo ha inevitabilmente cambiato anche ogni tipo di scenario di mercato. Lo spiega nel dettaglio anche il Corriere Fiorentino, che fa il punto sul futuro del classe ’97: “Chiesa, al momento, è una specie di corpo estraneo. Con una questione (irrisolta) a far da sfondo. La stessa, appunto, di dodici mesi fa: il futuro. Due, le soluzioni possibili: rinnovo, o cessione.

Altrimenti la scadenza (2022) sarebbe troppo vicina col rischio (forte) di perderlo a parametro zero o, comunque, di poterlo vendere soltanto a cifre nettamente più basse rispetto al suo reale valore. Al momento, da parte del giocatore e di suo babbo Enrico, non è arrivato nessun segnale, ma ogni giorno di silenzio che passa è un passo in più verso il «no» alla proposta di rinnovo. La sensazione insomma, è che come lo scorso anno Fede voglia cambiare aria. Per andare dove? In Italia, l’interesse sta scemando. L’Inter ha preso Hakimi e sembra aver spostato le sue attenzioni verso altri obiettivi“.