TS – Inter, Chivu come Guardiola? I nerazzurri stanno coltivando l’allenatore del futuro

Christian Chivu stupisce e prepara un posto da grande allenatore. L'edizione odierna di Tuttosport parla del grande lavoro del tecnico

"(...). Là dove ha mosso i primi passi da giocatore, quindi da allenatore, Guardiola. Fare un paragone tra i due oggi è come andare su un ottovolante, però, pure in questo caso, va riavvolto il nastro al primo Pep, quello che da allenatore del Barcellona B aveva ottenuto la qualificazione ai play-off (poi vinti) di Tercera División - era il giugno 2007 - exploit che l’8 maggio 2008 convinse Joan Laporta ad affidargli la prima squadra a soli 37 anni, con risultati che fanno brillare gli occhi ancora adesso. Questo non vuol dire che - nell’immediato - Chivu compirà la stessa parabola dell’illustrissimo collega, però quanto sta facendo, dimostra come l’Inter stia già coltivando l’allenatore del futuro in casa".