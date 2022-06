Barzaghi: “Inter, clausola Bremer? Abbiamo fatto delle verifiche e c’è una grossa novità”

Se l'Inter vuole davvero portare a Milano Gleison Bremer, dovrà necessariamente accelerare, per evitare beffe che avrebbero del clamoroso

"La concorrenza del Milan è reale, quindi l'Inter deve accelerare. C'è un grosso scoglio che si chiama Cairo, che chiede di più rispetto a quanto ci si aspettasse. La clausola, e questa è una novità, abbiamo verificato ed effettivamente esiste, ma non da gennaio bensì dal prossimo giugno. Bremer potrà svincolarsi per una cifra modesta, inferiore ai 15 milioni. Cambia un po' anche la fiducia in questa clausola. Non è possibile aspettare gennaio. Si potrebbe inserire nell'affare Pinamonti più un giovane".