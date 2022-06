Stampa Uk – Lukaku-Inter, si Chelsea al prestito. La cifra richiesta…

L'estate del Chelsea, prevedono in Inghilterra, sarà molto intensa. E dopo il momento iniziarli potrebbe esserci un'accelerata. "Dopo una stagione difficile, il potenziale ritorno di Romelu Lukau all'Inter sembra un'opzione in fase avanzata, mentre permane l'interesse per Jules Kounde. Il belga da quando è arrivato a Stamford Bridge non ha mai negato l'amore per l'Inter. Ora il Chelsea pensa a Ousmane Dembele e potrebbero quantomeno liberarsi di parte del suo stipendio dai libri paga", si legge su Evening Standard a proposito del belga.