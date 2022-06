Romano: “Lukaku, Inter viaggia spedita verso il sì. Con Dybala? Ecco lo scenario”

Nell'ultimo podcast Here We Go, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle trattative più calde di casa Inter

Marco Macca

Nell'ultimo podcast Here We Go, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sulle trattative più calde di casa Inter, a cominciare dalla strada, sempre più spianata, per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku:

Aggiornamenti su Lukaku

- "Se Lukaku e Dybala possono arrivare entrambi? Non mi piace fare previsioni quando nel mercato le cose possono sempre evolversi in maniera diversa. Guardiamo per esempio a ciò che è successo l'anno scorso con Lukaku. Oggi ci sono due trattative distinte e separate, l'Inter le sta portando avanti entrambe. I nerazzurri oggi stanno lavorando con forza sull'affare Lukaku: ci stiamo avvicinando alla fine, ieri c'è stato un contatto diretto tra Inter e Chelsea. E' stato un contatto che anche fonti dei Blues definiscono molto positivo, non solo da parte nerazzurra. Todd Boehly, nuovo patron del Chelsea, è in ottimi rapporti con la Roc Nations, l'agenzia che cura gli interessi di Lukaku. Il presidente è un uomo molto moderno da come mi raccontano e ha capito che Romelu non ha altre intenzioni se non quella di tornare all'Inter. Trattenere un giocatore scontento è un qualcosa che può rivelarsi controproducente. Anche Tuchel ha parlato con Lukaku e il messaggio di Rom è stato molto chiaro: solo Inter. I due club si sono parlati, i nerazzurri hanno offerto 5 milioni per il prestito. Il Chelsea ha rifiutato, ma i colloqui andranno avanti per arrivare a una quadra. L'Inter sta lavorando in maniera veloce a questo affare, perché ritiene Lukaku una priorità del proprio mercato".

Dybala, i contatti continuano

"Su Dybala i discorsi stanno andando avanti, anche in maniera pubblica, come testimonia l'incontro in sede dei giorni scorsi. Ci sono contatti, il contratto è di 4 anni e non di 3. Dybala vorrebbe guadagnare almeno quanto guadagnava alla Juventus, superando quindi il muro dei sei milioni, mentre l'Inter ha offerto un po' meno. Dunque, si sta lavorando sui bonus. Non è un'operazione conclusa, nonostante alcune voci, ci sono alcune cose da sistemare. L'Inter sta portando avanti questo affare e quello per Lukaku, vedremo poi le eventuali uscite. Occhio alla situazione di Dzeko, mentre Lautaro vuole restare all'Inter, anche se pure Lukaku l'anno scorso voleva rimanere. L'argentino, comunque, per ora è stato chiaro: Inter anche per lui. Vedremo cosa sceglieranno i nerazzurri nei prossimi giorni".