In Cile – Sanchez-OM, Sampaoli si è mosso in prima persona. Ostacolo stipendio

Alexis Sanchez è nel mirino dell'Olympique Marsiglia. In attesa che definisca la sua buonuscita con l'Inter dell'attaccante parlano tanto in Cile. In questo caso ribadiscono l'interesse del club francese e sottolineano che Jorge Sampaoli in persona si starebbe occupando del suo approdo in Francia e avrebbe per questo chiamato direttamente il calciatore. Il tecnico lo ha allenato in Nazionale e vorrebbe aggiudicarsi l'attaccante.