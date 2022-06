Sanchez, fonti vicine al giocatore: “Marsiglia opzione ma vuole Barcellona. Dopo il 30…”

È ancora tutto da decifrare il futuro di Alexis Sanchez. L'unica certezza sull'attaccante cileno è che non sarà nel parco attaccanti dell'Inter in vista della prossima stagione. Tanti i club interessati al Niño come conferma una fonte vicina al giocatore: "Il Marsiglia è una delle opzioni che il giocatore ha sul tavolo, ma ce ne sono altre che lo attraggono di più, come il Barcellona . Dopo il 30 giugno prenderà una decisione sul suo futuro", ha assicurato ai microfoni de La Tercera.