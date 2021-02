In UK – Il Manchester City guarda al dopo Aguero: “Guardiola guarda all’Inter e sogna Lukaku”

Non è la prima volta che il nome di Romelu Lukaku viene accostato al Manchester City. Pep Guardiola, allenatore dei Citizens, è infatti un grande ammiratore dell’attaccante dell’Inter, arrivato in nerazzurro nell’estate del 2019 e fin qui autore di 53 gol in 77 presenze a Milano. Secondo quanto riporta il The Athletic, da Manchester starebbero iniziando a cercare con insistenza un sostituto di Sergio Aguero, in scadenza di contratto con il club inglese e vicino ad accordarsi con il Barcellona, dato che l’amico Messi spinge fortemente per averlo.

Guardiola ha due nomi in mente: Lukaku e Ings

Come detto, Guardiola è un grande estimatore di Lukaku. E starebbe pensando proprio all’ex United per prendere il posto di Aguero all’Etihad Stadium. Non sarà assolutamente facile portarlo via dall’Inter, che ha ben presto eletto Big Rom come il pilastro del progetto di Antonio Conte, allenatore che lo ha fortemente voluto in nerazzurro, convincendo Suning a sborsare più di 65 milioni di euro per portarlo a Milano. Secondo il The Athletic, l’alternativa a Lukaku è Danny Ings, attaccante del Southampton.

(Fonte: theathletic.com)