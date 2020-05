Inter, può avvenire davvero il clamoroso ritorno. Mundo Deportivo: “Da Milano dicono che…”

L’Inter monitora con grande attenzione l’asse di mercato tra Barcellona e Manchester, con i Blaugrana e i Citizens pronti a mettere in piedi uno scambio con la regia di Jorge Mendes. I due club starebbero infatti lavorando per barattare i cartellini di Nelson Semedo e Joao Cancelo. E il club nerazzurro è in prima linea per riportare a casa l’ex terzino nerazzurro nel caso in cui l’affare vada in porto: “Da Milano mi dicono che, se andasse in porto lo scambio tra Barcellona e City riguardante Semedo e Cancelo, l’Inter potrebbe essere interessata al portoghese dei Citizens e in quel caso il Barça andrebbe per De Sciglio. C’è una differenza di valore di dieci milioni per chiudere tutto”, scrive Francesc Aguilar del Mundo Deportivo.