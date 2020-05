Sport: “Cancelo e Conte dicono sì! Lautaro, si chiude settimana prossima? All’Inter 60 mln più…”

Arrivano anche dalla Spagna conferme sul maxi scambio ipotizzato ieri dal Corriere dello Sport che coinvolgerebbe Inter, Barcellona e Manchester City. Secondo il noto quotidiano sportivo spagnolo Sport, sarà Nelson Semedo la chiave che risolverà il grande enigma: il portoghese sarà infatti protagonista di una negoziazione a tre vie per permettere a Lautaro Martinez di trasferirsi al Barcellona. Semedo passerà al Manchester City, mentre Joao Cancelo andrà all’Inter e ridurrà il prezzo del centravanti argentino per il club catalano. Il tutto servirà dunque al Barcellona per facilitare il pagamento del numero 10 nerazzurro, vera e propria priorità di mercato.

Sport spiega inoltre come il passaggio di Lautaro al Barcellona sia ormai cosa fatta: l’Inter ha chiesto un giocatore al club catalano, dicendo però no a Semedo e a Emerson Royal. L’idea primaria del club del Camp Nou era quindi quella di cedere Semedo e di girare quei soldi per pagare l’intera clausola di Lautaro: ma il prezzo pagato sarebbe stato troppo alto per poterlo sostenere. Ecco che allora il mirino si è spostato su Joao Cancelo: il City era già disposto a girarlo al Barcellona, che non esiterà a cederlo all’Inter. Il giocatore è molto gradito all’Inter, spiega Sport, e Antonio Conte ha dato il suo sì.

La formula finale

Jorge Mendes, grande architetto dell’affare, che rappresenta Semedo e Cancelo, sta lavorando intensamente per far quadrare gli accordi tra Manchester City e Barcellona. Ma non ci sarà alcun problema: Semedo non ha intenzione di rinnovare coi catalani, mentre Cancelo vuole lasciare la Premier League. La possibilità di tornare all’Inter lo attrae molto e nei prossimi giorni darà il suo ok senza problemi. L’arrivo di Lautaro al Barcellona sarebbe poi ad un passo dal concretizzarsi: nell’affare dovrebbe entrare anche Arturo Vidal, valutato 20 milioni di euro. I Blaugrana pagheranno dunque 60 milioni cash all’Inter, la differenza che mancherebbe date le valutazioni di Cancelo (40 mln) e Vidal (appunto 20 mln). Il Barcellona spera infine di chiudere la prossima settimana e di annunciare il tutto a giugno, conclude Sport.