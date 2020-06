Inter, c’è il colpo in dirittura. Il Giornale: “Tutto apparecchiato per vederlo in nerazzurro”

Piovono conferme: Sandro Tonali si avvicina a grandi passi all’Inter. Incassato il gradimento del giocatore, il club nerazzurro è pronto all’affondo anche con il Brescia con l’offerta giusta. Lo spiega anche Il Giornale: “La sensazione è che l’Inter sia in vantaggio, quasi pronta a chiudere: contratto in scadenza nel 2022 (appena esteso), il giocatore avrebbe espresso la propria preferenza per i colori nerazzurri. Base d’asta 50 milioni, con Cellino disponibile ad accontentare il ragazzo e ad accettare anche un paio di giocatori in cambio: considerato che le Rondinelle sono ormai prossime alla serie B, pare tutto apparecchiato per vedere l’erede di Pirlo vestire il nerazzurro“.