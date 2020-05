L’Inter lavora per chiudere il colpo, Conte ha fretta. “C’è già l’accordo con il giocatore”

E’ risaputo come uno dei nomi che Antonio Conte più vuole per la sua Inter è quello di Arturo Vidal. Il centrocampista lascerà con ogni probabilità il Barcellona in estate e il club nerazzurro è in prima linea per portarlo alla corte del suo allenatore. Secondo quanto scrive Francesc Aguilar del Mundo Deportivo, l’affare potrebbe concludersi anche fuori dall’operazione Lautaro Martinez-Barcellona.

“L’Inter, che è già d’accordo con l’entourage di Arturo Vidal e forte del gradimento del giocatore cileno, proverà a chiudere l’affare con il Barça indipendentemente dall’operazione Lautaro. L’allenatore Antonio Conte ha fretta e non vuole che il giocatore scappi. Il Barça – continua Aguilar -, consapevole del grande interesse dell’Inter per Arturo Vidal, cerca di risparmiare tempo e di inserire il cileno in uno scambio per Lautaro Martínez. È una negoziazione parallela tra i due club: il vantaggio dell’Inter è l’accordo con lo stesso Arturo Vidal, che vuole andare a Milano”.