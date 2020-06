Inter, rinforzi a sinistra? Un colpo dalla Serie A era già chiuso per 15mln: “Contratto pronto”

Dopo essere stato fermo ai box per mesi per la rottura del legamento crociato del ginocchio, Mohamed Fares è pronto a tornare in campo. Il laterale della SPAL, pezzo pregiato della rosa a disposizione di Gigi Di Biagio, è seguito da Fiorentina e Torino. Ma calciomercato.com svela un retroscena che riguarda l’Inter che, stando a quanto riportato dalla testa, era a un passo dall’acquistare il calciatore:

“Prima dell’infortunio, infatti, era tutto fatto per il suo trasferimento all’Inter. Le bozze del contratto erano pronte: Fares in nerazzurro in cambio di 12 milioni più 2,5/3 di bonus a determinate condizioni. Mancavano solo le firme, che sarebbero dovute arrivare a breve. Ma il destino si è messo di traverso e il trasferimento di Fares all’Inter è saltato per colpa di un crociato. Ora Mohamed sta bene e vuole tornare in campo prima di valutare le possibili destinazioni future. Fiorentina e Torino si sono già mosse, contatti in corso“.

(Fonte: calciomercato.com)