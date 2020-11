Prezzo troppo alto, ma tutta l’Inter lo voleva: “Colpo ideale, gradimento elevatissimo”

E’ rimasta irrisolta la questione quarto attaccante in casa Inter. Il club nerazzurro ha optato per il controriscatto di Andrea Pinamonti, ma l’idea era quella di prendere un attaccante già affermato in grado di essere protagonista subito. E il nome che aveva convinto tutta la dirigenza era quello di Matheus Cunha, brasiliano classe ’99 dell’Hertha Berlino.

Affare, però, che non si è concretizzato: “Nelle classifiche di gradimento dell’Inter, Cunha ricopre posizioni molto alte e rilevanti – spiega Calciomercato.com. Ma il problema in estate è stata la valutazione da 35/40 milioni che ha reso impossibile l’operazione: l’Hertha a gennaio scorso ha sborsato 18 milioni più bonus per averlo dal Lipsia, Cunha è esploso e regalarlo non avrebbe avuto senso.

Oggi la cifra non si abbassa, anzi: sotto i 40 milioni è inavvicinabile, ecco perché il colpo è rimasto in canna ma il gradimento rimane elevato per Matheus, un attaccante moderno, feroce ma anche tecnico. L’Inter continua a seguirlo, lo approva, lo stima. Ma doveva essere un jolly, una scommessa di talento, non un colpo costosissimo in un’estate dove il Covid ha impedito investimenti simili. In futuro, chissà…”, si legge.