In Germania – L’Inter mette nel mirino Cunha: prezzo del cartellino alto, ma i nerazzurri…

C’è un nome nuovo per l’attacco dell’Inter ed è quello di Matheus Cunha, attaccante brasiliano classe ’99. Secondo quanto riportano in Germania, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino il giovane giocatore dell’Hertha. Finora i suoi numeri non sono stati da goleador (4 gol in 16 partite in Bundesliga in questa stagione), ma i nerazzurri sono convinti che presto Cunha crescerà anche dal punto di vista realizzativo. Convinzione che ha anche il suo club di appartenenza, tanto che il prezzo del suo cartellino potrebbe già attestarsi attorno ai 35-40 milioni di euro. Tanti, probabilmente troppi per l’Inter, che però ne osserva la crescita con interesse.

(Transfermarkt)