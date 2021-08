Sky – Prezzo chiaro per colpo Insigne: l’Inter ora vuole sapere altre due cose

La società nerazzurra è sulle tracce del capitano del Napoli, ma prima di iniziare una trattativa vuole chiarezza

L’ Inter vuole vederci chiaro. Resta in piedi la suggestione Lorenzo Insigne per l’attacco, ma i nerazzurri aspettano di conoscere più nel dettaglio le posizioni del giocatore e del Napoli. Ne parla il sito di Sky Sport, che aggiorna sulla situazione.

“La freddezza di rapporti tra Insigne e il Napoli al momento non favorisce un eventuale rinnovo e così si aprono due strade: quella della cessione già in questa sessione di mercato oppure dell'addio a parametro zero al termine della stagione. La richiesta del Napoli sarebbe di 30 milioni di euro, anche se prima l'Inter vuole capire se la società azzurra sarebbe eventualmente disposta ad abbassare questa cifra e se il calciatore sia effettivamente deciso ad ascoltare nuove offerte e non attendere la scadenza del suo contratto. Al momento non è ancora iniziata una vera e propria trattativa tra Inter e Napoli, ma il club nerazzurro continua a riflettere su Insigne”, si legge.