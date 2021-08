Sky – Oggi l’Inter può prendere Insigne, ma attende: la prima scelta è Zapata

Le novità di mercato da Sky Sport sulle strategie dei nerazzurri per rinforzare l'attacco di Simone Inzaghi

Alessandro Cosattini

Gli arrivi di Edin Dzeko ieri e Denzel Dumfries oggi, ma non solo. L’Inter si muove sul mercato per regalare anche un altro rinforzo a Simone Inzaghi dopo l’addio di Romelu Lukaku e nello specifico un nuovo colpo per l’attacco. L’ultima idea è Lorenzo Insigne, in scadenza di contratto col Napoli nel 2022; sempre in corsa Joaquin Correa e Duvan Zapata. Queste le novità da Sky Sport.

Ecco le parole di Luca Marchetti in studio: “Insigne ha tre strade: o rinnova o va via o va a scadenza. Quella del rinnovo è la strada più in salita che può percorrere Lorenzo nei prossimi mesi, anche per la freddezza tra De Laurentiis e il giocatore. Non c’è stata la chiacchierata distensiva. Restano due strade: o va a scadenza, preservando l’ambiente, oppure considerarsi sul mercato. Oggi l’Inter può prendere Insigne perché è una grande occasione di mercato per 25/30 milioni di euro. Perché l’Inter magari quel riconoscimento economico glielo darebbe anche, ha un monte ingaggi diverso.

L’Inter non ha ancora fatto quel passo perché finché c’è una possibilità vuole provare ad accontentare Inzaghi con Duvan Zapata, per avere anche lui oltre a Dzeko. Nelle intenzioni, Duvan è il primo. Poi nelle trattative, probabilmente Duvan è il più lontano perché l’Atalanta non ha il sostituto. L’alternativa più credibile è Correa, che Inzaghi ha già avuto. E poi la Lazio deve cedere per fare mercato, la Lazio lo valuta 37 + 4 di bonus, per questo Insigne diventa un’opportunità. Jovic può essere un’opportunità anche dal Real Madrid, ma a oggi del borsino abbiamo capito questo”.

