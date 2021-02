Inter, provato davvero il colpo a zero per giugno. “Il club ha preso una decisione chiara”

“L’Inter ha preso una decisione chiara sul fronte Marcos Paulo”. Apre così l’articolo di Calciomercato.com in merito all’interesse del club nerazzurro nei confronti del talento della Fluminense, che a giugno si svincolerà a zero. Il portale spiega l’attuale posizione di Marotta e Ausilio, ora defilati: “La dirigenza nerazzurra ha provato davvero nelle settimane scorse a prenotare questo attaccante portoghese classe 2001 molto promettente dalla Fluminense con cui non ha voluto rinnovare il contratto. La scelta di svincolarsi è stata netta, ma dopo una prima proposta l’Inter ha deciso di non rilanciare e dunque Marcos non arriverà a costo zero, da talento di lusso”.