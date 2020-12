Sky: “Inter ad un passo dal 2001 Marcos Paulo della Fluminense: contatti per chiudere”

L’Inter studia il colpo in prospettiva ed è pronta ad un nuovo investimento dal Sudamerica. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, sono infatti in corso contatti tra il club nerazzurro e Marcos Paulo, giovane centravanti della Fluminense. Spiega l’esperto di mercato: “Il giovane attaccante brasiliano con passaporto portoghese, seguito dal club nerazzurro già da tre anni, può sbarcare in Italia la prossima estate.

Contatti in corso per anticipare tutti e bloccarlo in vista di giugno, quando si libererà a parametro zero dalla Fluminense. Punta centrale dalla grande struttura fisica (è alto 187 centimetri), il 19enne ha guidato ieri il Tricolor al successo con una doppietta in due minuti nel successo per 3-1 della Fluminense sull’Athletico Paranaense. Nella Serie A brasiliana aveva trovato la via del gol anche lo scorso 25 ottobre nella vittoria sempre per 3-1 sul Santos”, si legge.