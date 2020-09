Mercato, il PSG non si ferma: “Vuole il colpo da 60 mln dall’Inter. E Conte non dice no”

E’ un mercato complicato per ogni squadra, considerata la scarsa liquidità a disposizione. Non per il Paris Saint-Germain, nonostante le parole di Leonardo, che ieri ha concluso l’affare Florenzi e in queste ore lavora per portare al Parco dei Principi il centrale dell’Inter Milan Skriniar. Lo scrive Il Giorno, che spiega: “L’intermediario Simonian è a Milano, per cercare un accordo con l’Inter. Per lo slovacco è pronto un contratto di cinque anni a sei milioni all’anno, l’Inter chiede almeno 60 milioni. E per Conte non è incedibile“.