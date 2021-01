Milik e Pellè? Concreta la pista a sorpresa: “Ha detto sì all’Inter e attende solo un segnale”

Si è parlato tanto, in questi giorni, dei possibili rinforzi in attacco dell’Inter in questo mercato di gennaio. Al netto delle difficoltà comuni a tutti i club, la dirigenza nerazzurra farà quanto possibile per accontentare Antonio Conte.

E, in questo senso, oltre a Milik e Pellè, accostati alla società di Viale della Liberazione, si fa strada il nome di Divock Origi, che potrebbe lasciare il Liverpool in prestito con diritto di riscatto. Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante belga, che in nerazzurro troverebbe il compagno di nazionale Lukaku, avrebbe già detto sì e attenderebbe un segnale da Milano:

“E, infatti, nuovi innesti tra centrocampo e attacco potranno arrivare solo se ci sarà modo di piazzare Eriksen e Pinamonti. Anche se il guaio muscolare accusato ieri da Lukaku è l’ulteriore segnale di come la coperta in attacco sia probabilmente corta. Cambierà qualcosa? Il Papu Gomez e Origi aspettano“.

(Fonte: Corriere dello Sport)