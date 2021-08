Condò: “Si trovi una soluzione, l’Inter deve essere ceduta. Suning non si illuda di…”

ntervenuto a Sky Sport 24 per parlare della situazione dell'Inter, Paolo Condò ha auspicato una cessione quanto prima del club nerazzurro

"Dzeko è un grande attaccante, è un regista offensivo. Non ha più tanti gol nei piedi, ma ha la capacità di esaltare Lautaro Martinez. Per una questione di età, sarebbe una soluzione ponte per un paio di stagioni, in attesa di capire dove andrà a parare l'Inter. La domanda che tutti si fanno è proprio questa: io credo che in tempi ragionevoli si debba arrivare a una cessione da parte di Suning. Le notizie che arrivano dalla Cina danno un quadro incerto sulla proprietà. Nessuno pretende che l'Inter venga regalata, ma rientrare di tutti i soldi spesi è un'illusione, si deve trovare una soluzione per riuscire a rilanciare un club che è pur sempre campione d'Italia".