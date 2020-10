Retroscena Attacco, la mossa Ausilio conferma: “Via Lautaro? C’era un grande nome per l’Inter”

Il mese scorso vi avevamo riportato un retroscena di mercato che riportava di una telefonata cautelativa fatta dal direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, all’entourage di Edinson Cavani, allora svincolato, nel caso in cui il Barcellona avesse affondato il colpo su Lautaro Martinez.

Alla fine, l’uruguaiano si è accasato al Manchester United nelle ultime ore di mercato, peraltro con un contratto ricchissimo da circa 10 milioni di euro a stagione. Ma il retroscena è confermato anche da quanto riportato da Tancredi Palmeri nel suo editoriale per TMW:

“Ha bussato a tutte le porte: Inter, Benfica, Juventus, Real Madrid, PSG, Atletico. Ma con la gentile collaborazione dell’intermediazione di Mendes, alla fine nelle ultime 24 ore è arrivato il trasferimento che non ti aspetti. Esattamente per i 10 milioni all’anno che chiedeva. Assomiglia molto alla mossa Falcao proprio ad Old Trafford, la speranza però è che questa volta vada decisamente meglio“, si legge.

(Fonte: TMW)