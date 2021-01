Confronto Conte-Inter, arriva l’attaccante? “Papu e altri tre in lista”. Bocciato un nome

Nonostante le smentite, l’Inter potrebbe comunque operare, nei limiti del possibile, sul mercato negli ultimi giorni per provare a regalare ad Antonio Conte un rinforzo in attacco in vista del finale di stagione. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, vista la coperta corta, i nerazzurri starebbero vagliando alcuni nomi.

In lista sempre il Papu Gomez, ma solo a certe condizioni. Bocciato Pellè, sotto la lente d’ingrandimento ci sono anche Eder, Lasagna e Pavoletti. Scrive il quotidiano:

“Il “Nino Maravilla” non sta dando garanzie a Conte dal punto di vista fisico (…). Contro la Juventus, poi, si è rivisto in panchina dopo quasi due mesi Pinamonti (…). Per questo motivo, non bisogna escludere un intervento negli ultimi giorni di mercato per un attaccante. Conte, non è un mistero, lo accoglierebbe a braccia aperte e ne ha parlato con i dirigenti dopo la partita con la Juventus. Nei giorni scorsi si era parlato di Eder, mentre la società aveva bocciato la soluzione Pellé. Attenzione a Pavoletti o Lasagna, mentre dall’Inghilterra era stato offerto Origi del Liverpool. E poi c’è sempre il Papu...”.

