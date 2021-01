Inter, Conte recita un motto da settimane ad Appiano: la ‘firma’ più importante è già arrivata

Più uniti che mai, con la fame di chi non vuole lasciarsi l’occasione e vuole arrivare a un trofeo che all’Inter manca ormai da quasi 11 anni. Antonio Conte e la squadra, come scrive Tuttosport, hanno firmato un vero e proprio patto per lo scudetto.

“Tutti per uno, uno per tutti” è il motto che si recita da settimane ad Appiano Gentile. La voglia di vincere è tanta e, visti anche i problemi societari, il gruppo ha voluto fare quadrato per isolarsi e, come si è visto contro la Juventus, vincere senza pensare agli avvenimenti esterni. Scrive il quotidiano:

“Antonio D’Artagnan Conte e i suoi moschettieri contro i “cattivi” che in questa stagione così condizionata dalla pandemia, riescono a fare mercato, quello vero. “Tutti per uno, uno per tutti” è il motto che da qualche settimana a questa parte si respira ad Appiano Gentile, dove il tecnico sta cementando sempre di più un gruppo che dovrà raggiungere l’obiettivo finale con le proprie forze. Si fa quadrato per isolarsi dalle voci esterne (innanzitutto quelle legate al futuro societario) e rimanere focalizzati sull’obiettivo“.

(Fonte: Tuttosport)