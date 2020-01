Mercato elettrico. Palmeri, nome a sorpresa: “Contatto Inter-United”. Poi l’annuncio su Eriksen

Come vi abbiamo riportato, stanno aumentando le voci su un possibile interessamento del Manchester United per Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano, in uscita dall‘Inter, non è stato nemmeno convocato per la partita di ieri a Lecce e, dopo gli interessamenti di Tottenham ed Everton, sarebbe finito nel mirino dei Red Devils. A confermarlo è intervenuto, su Twitter, anche il giornalista Tancredi Palmeri, che ha scritto di un contatto tra i due club:

Rispondendo poi a un tifoso che gli chiedeva novità su Eriksen, Palmeri ha annunciato che: “Su Eriksen qualcosa sta per muoversi“.