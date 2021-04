Scudetto e colpo in attacco? C’è il nome: “Conte accarezzato dall’idea di portarlo all’Inter”

L'Inter che si avvicina a grandi passi al 19° scudetto della sua storia guarda già al futuro, a come rendere più competitiva la squadra

L'Inter che si avvicina a grandi passi al 19° scudetto della sua storia guarda già al futuro, a come rendere più competitiva la squadra a disposizione di Antonio Conte. Di certo, ai nerazzurri serve un rinforzo di spessore in attacco, un reparto in cui la coperta, in questa stagione, è sembrata piuttosto corta. Ed ecco che dunque, in ottica Inter, torna di moda il nome del Papu Gomez. Trasferitosi a gennaio al Siviglia dall'Atalanta, l'argentino vorrebbe tornare in Italia. E Conte sarebbe accarezzato, secondo Mediaset, dall'idea di portarlo a Milano.