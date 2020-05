Inter, chi sostituirà Lautaro? Il CorSport: “Conte ha bocciato una delle alternative”

Uno dei nomi accostati all’Inter come potenziale sostituto di Lautaro Martinez, che i giornali spagnoli danno sempre più vicino al Barcellona, è stato Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante ex Milan e Borussia Dortmund, ora in forza all’Arsenal.

Il Corriere dello Sport, però, spiega perché l’idea Aubameyang è stata scartata da Conte: “Werner predilige gli spazi e la profondità, mentre Conte vorrebbe un elemento che sappia giocare anche spalle alla porta. Come Lautaro, che spesso fa da punto di riferimento, lasciando svariare Lukaku. Non a casa è stata accantonata l’idea Aubameyang”.