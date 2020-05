Cordoba: “Lukaku? Il Manchester lo ha sottovalutato. E’ un campione. Ed Eriksen…”

Non ha parlato solo di James Rodriguez ma anche di Lukaku, del suo arrivo all’Inter e di quello di Eriksen. Ecco cosa Ivan Ramiro Cordoba ha detto al Daily Mail: «Eriksen e Young sono giocatori eccellenti e daranno determinazione e forza all’Inter. Sono felice che abbiano scelto l’Inter. Eriksen viene dal Tottenham, una squadra meravigliosa, e Young era un simbolo del Manchester United. L’Inter ha fatto due grandi acquisti. Lukaku? E’ un giocatore straordinario. Il Manchester United non ha capito le potenzialità del giocatore e la sua ultima stagione è stata negativa per lui. Secondo me Romelu sta dimostrando a tutti di essere un campione. È determinato e la Premier League lo ha migliorato molto. L’ho incontrato: è un leader positivo negli spogliatoi. È un peccato che il Manchester United lo abbia venduto, ma sono felice che l’Inter lo abbia acquistato. Antonio Conte è stato fondamentale per quanto sta facendo all’Inter».

(Fonte: Daily Mail)