Addii illustri? Conte ‘cancella’ un nome dalla lista: “Ha chiesto all’Inter di non perdere…”

In un mercato e in una situazione difficili, tutti i club devono far fronte ad alcune difficoltà. L’Inter, per esempio, è stata piuttosto chiara: senza le uscite, i grandi colpi non possono arrivare. E così, all’interno della rosa nerazzurra, sono in pochissimi a poter essere considerati incedibili. Quasi nessuno, infatti, ha il posto assicurato di fronte a un’offerta congrua. Dalla lista dei possibili addii illustri, però, Antonio Conte vorrebbe cancellare Lautaro Martinez, giocatore che avrebbe chiesto all’Inter di non perdere assolutamente:

“… Mentre Conte avrebbe chiesto di non perdere Lautaro Martinez, corteggiato dal Barcellona, ma giocatore che per l’Inter ha una valutazione che si aggira sui 100 milioni. A dire il vero, col passare dei giorni e dei summit, alcune strategie sembrano essere cambiate, quindi Skriniar non sarebbe più sul mercato, a differenza di Godin, così come Eriksen verrebbe fatto partire solo a fronte di una proposta superiore ai 50 milioni“, si legge su Tuttosport.

