Inter, vicino un altro grande colpo dall’estero: “Conte lo ha chiamato. Gli ha promesso che…”

La grande operazione di mercato che ha regalato all’Inter Achraf Hakimi potrebbe essere solo l’inizio di una campagna acquisti sfavillante per i nerazzurri. E se l’arrivo di Sandro Tonali sembra sempre più vicino, il nome di Arturo Vidal torna a farsi sempre più insistente nell’ambiente interista.

Tanto che, secondo quanto riportato in Spagna da Don Balòn, potrebbe essere il cileno uno dei prossimi colpi di Marotta per Conte. E proprio il tecnico nerazzurro, grande estimatore dell’ex Bayern dopo i successi ottenuti insieme alla Juventus, avrebbe già contattato telefonicamente il calciatore, spiegandogli una volta in più il ruolo centrale che sarebbe pronto a riservargli a Milano. Un fattore che potrebbe spingere lo stesso Vidal a forzare la mano con il Barcellona per liberarsi e raggiungere Conte all’Inter.

Una trattativa comunque non semplice, ma che ha spiragli per essere portata a termine. Anche se la volontà dei nerazzurri (e dello stesso Vidal) resta quella di concluderla indipendentemente dall’affare Lautaro Martinez.

(Fonte: donbalon.com)