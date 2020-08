VIDEO / Inter, cresce l’attesa per il Siviglia: e intanto è già pronta la maglia speciale

L’attesa cresce, e viene difficile tenere la mente occupata e non pensarci. Perché, in ogni istante, i pensieri vanno lì, a venerdì, a quella partita, a quella coppa. L’Inter si gioca un trofeo internazionale dieci anno dopo la conquista della Champions League, nell’anno del Triplete. E lo fa a Colonia, nella finale di Europa League contro il Siviglia. Una partita speciale, che richiede una maglia speciale. E i nerazzurri l’hanno già preparata, come riporta il video diffuso dalla società tramite i propri canali ufficiali: