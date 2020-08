Sky – Inter-Conte, presenza Zhang fondamentale per ripartire insieme: “Da oggi ogni momento…”

Come vi abbiamo riportato, Steven Zhang, presidente dell‘Inter, è arrivato in queste ore a Dusseldorf per supportare Antonio Conte e la squadra in vista della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk, in programma domani alle 21. Come ribadito da Gianluca Di Marzio per Sky Sport, la presenza del numero uno nerazzurro in Germania è fondamentale, non solo per dimostrare vicinanza al gruppo, ma anche per il futuro di Antonio Conte.

Al di là della partita, riferisce l’emittente, da oggi in poi ogni momento potrebbe essere buono affinché l’Inter e Conte mettano un punto su quanto accaduto (ovvero sulle dichiarazioni del tecnico dopo la partita contro l’Atalanta) e ripartire insieme, per costruire una squadra ancora più vincente. Prima, però, servirà inevitabilmente un dialogo costruttivo, per appianare alcune divergenze. Che, conclude Sky, non esistono certo tra Conte e Zhang, ma tra l’allenatore e una parte della dirigenza. Un faccia a faccia che servirà a capire se davvero ci sono tutti i presupposti per continuare insieme anche nella prossima stagione.

(Fonte: Sky Sport)