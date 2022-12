Retroscena Conte: “Al primo anno all’Inter voleva questa coppia d’attacco poi sfumata”

Anche nell'amichevole contro il Sassuolo, l'ultima prima del rientro in campo ufficiale nel big match del 4 gennaio contro il Napoli a San Siro, Simone Inzaghi ha puntato, anche per via dell'assenza di Lautaro e delle non ottimali condizioni di Correa, sulla coppia 'pesante' formata da Lukaku e Dzeko. Un tandem che ha dato ottimi risultati e che potrebbe anche partire dall'inizio contro la squadra di Spalletti. Del resto, come racconta Libero, era la coppa d'attacco che Antonio Conte avrebbe voluto al suo primo anno sulla panchina dell'Inter: