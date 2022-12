Skriniar resta? Milan riflette, ma l’ultimo post fa ben sperare i tifosi dell’Inter

Mentre fuori dal campo le voci sul suo futuro si rincorrono senza sosta, lui gioca, con la fascia da capitano al braccio, in attesa di giocarsi la rimonta scudetto e riflettendo su ciò che sarà. Milan Skriniar e l'Inter, una storia d'amore lunga quasi sei anni e che attende di conoscere il suo cammino. Sui social, però, arriva un post che fa ben sperare i tifosi. Un 'forza Inter' che tiene accesa la speranza del popolo nerazzurro, per una firma attesa come non mai. Ecco il post di Skriniar: