Inter, Conte chiaro sulla quarta punta: “Ha il desiderio di tornare a lavorare con…”

Una delle priorità in casa Inter sul mercato è sicuramente la quarta punta. Antonio Conte ha infatti richiesto espressamente un vice-Lukaku di livello per poter affrontare una stagione piena di impegni. E’ notizia di ieri il riacquisto di Andrea Pinamonti, ma la situazione è tutt’altro che risolta: “I nerazzurri hanno in rosa anche Salcedo – scrive Il Giorno -, per il quale da tempo si sta parlando con l’Hellas per un possibile nuovo prestito, dopo la positiva annata tra gli scaligeri.

Il desiderio di Conte per completare l’organico in avanti è quello di tornare a lavorare con Llorente, in uscita dal Napoli, ma per far sì che questo accada bisogna trovare una soluzione in uscita per entrambi i talenti italiani, sempre che per Pinamonti si riesca a strappare l’ultimo ‘sì’ con l’agente e che poi spunti un nuovo acquirente”.