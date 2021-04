Conte ha detto la verità, vuole restare all’Inter: “Ecco quando il confronto con Zhang”

Quando Antonio Conte, dopo Inter-Hellas Verona, ha affermato di voler restare all'Inter, non ha mentito

Quando Antonio Conte , dopo Inter-Hellas Verona, ha affermato di voler restare all'Inter, non ha mentito. L'idea dell'allenatore nerazzurro è quella di continuare a Milano, per aprire un ciclo duraturo. Logico, però, che prima servirà un confronto con il presidente del club, Steven Zhang, che, dopo mesi di assenza, dovrebbe arrivare in Italia giovedì. Ecco, secondo il Corriere dello Sport, quando ci sarà il faccia a faccia:

"Le parole dell’altra sera di Conte non sono state di prammatica (...). Ha detto che sarebbe «contento di rimanere» all’Inter. E lo pensa davvero. Ma ciò non toglie che il suo futuro e quello della squadra nerazzurra passeranno da un confronto con Steven Zhang. Il presidente sarà a Milano probabilmente già giovedì. Si attenderà che il titolo sia matematico e, plausibilmente, anche che il campionato si concluda. Poi ci si siederà tutti attorno ad un tavolo, dirigenza compresa, visto che tutti il contratto in scadenza nel 2022, esattamente come Conte".