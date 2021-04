Sky – Inter, niente Villa Bellini-bis: ecco la situazione. Metodo Conte? Le scelte…

Sky Sport spiega la situazione in vista del ritorno in Italia del presidente nerazzurro Steven Zhang e il 'metodo Conte'

Inter tra presente e futuro. Se da una parte l'obiettivo scudetto si avvicina, dall'altra c'è attesa per il ritorno in Italia del presidente Steven Zhang per capire le prospettive future del club nerazzurro sotto la guida di Suning. Sky Sport spiega: "Quello che accadrà a fine stagione sarà importante ma non equiparabile a Villa Bellini. Lì c'erano tensioni diverse. Ora invece bisogna capire cosa può succedere e come affrontare il futuro. La questione è più semplice: quando Zhang tornerà, si metteranno sul tavolo quelle che sono le aspirazioni per l'anno prossimo".