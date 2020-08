Sky – Inter-Conte, la frattura rimane: incontro al termine dell’EL. Posizione chiara del club

Al netto dell’atmosfera serena che si respira nel gruppo e della determinazione nel voler arrivare in fondo all’Europa League, la frattura tra Antonio Conte e la dirigenza dell’Inter non si è ancora sanata. E’ quanto sostiene Sky Sport, secondo cui l’allenatore e i vertici della società avrebbero ancora divergenze di vedute riguardo alla programmazione della prossima stagione e su come arrivare alla vittoria. Servirà, dunque, un incontro chiarificatore, che avrà luogo al termine della campagna europea.

Si parlerà della prossima stagione, e a quel punto vedremo se Conte deciderà di proseguire il suo progetto triennale con i nerazzurri, o se deciderà di farsi da parte. A quel punto e solo a quel punto, l’Inter andrebbe alla ricerca di un nuovo allenatore.

(Fonte: Sky Sport)