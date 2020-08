Inter-Conte, voglia di ripartire: “Deciso l’incontro. Futuro? Antonio chiederà a Zhang di…”

La tregua per l’Europa finora ha dato i suoi frutti, dato che l’Inter questa sera si gioca l’accesso alle semifinali di Europa League. Ma, subito dopo il termine della stagione, in casa nerazzurra ci sarà da confrontarsi, principalmente per decidere il futuro dell’allenatore nerazzurro. Come riportato da Tuttosport, infatti, la società non ha dimenticato lo sfogo dell’ex ct dopo la gara con l’Atalanta. La voglia è quella di ripartire insieme, ma solo ad alcune condizioni.

“Un euro-exploit, tra l’altro, sarebbe il modo migliore per presentarsi all’incontro con Steven Zhang che deciderà il futuro dell’avventura dell’allenatore in nerazzurro, anche perché lo sfogo di Bergamo non è stato dimenticato: la bonaccia di questi giorni è soltanto giustificata dal patto stretto con il presidente (…). Conte pretende che venga alzata ancora di più l’asticella. Si proverà a ripartire una volta conclusa la stagione. In caso di rottura – ormai è chiaro a tutti – l’allenatore dell’Inter nella stagione che verrà, sarà Massimiliano Allegri“, si legge su Tuttosport.

(Fonte: Tuttosport)