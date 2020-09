L’Inter pesca dal tris. Kanté e due ipotesi di assoluto livello: “Conte, indicazione chiara”

Il sogno, chiaro, è arrivare a N’Golo Kanté. Un nome che ad Appiano piace proprio a tutti, e che i dirigenti dell’Inter faranno di tutto per regalare ad Antonio Conte. Certo è che un grande club come quello nerazzurro non può certo focalizzarsi, viste anche le difficoltà del caso, su una sola pista. E infatti, secondo quanto riporta Tuttosport, da Viale della Liberazione avrebbero sondato anche altri due nomi di assoluto livello come Ndombele del Tottenham (del quale si è già parlato nell’ambito di un possibile scambio con Skriniar) e Tolisso del Bayern Monaco:

“… In questa fase di stallo, però, è indispensabile effettuare sondaggi in altre direzioni. Parlano francese anche le possibili alternative: Corentin Tolisso del Bayern Monaco, 26 anni, campione del mondo come Kantè con la nazionale transalpina, e Tanguy Ndombele, 23 anni, del Tottenham. Ma l’indicazione di Conte è chiara (priorità a Kanté, ndr)“, si legge.

(Fonte: Tuttosport)