Inter, veto chiarissimo. Conte sceglie l’intoccabile assoluto: “Non si vende” per nessun motivo

Il mercato estivo già impazza e ovviamente sono numerose le voci che girano intorno all’Inter e ai suoi gioielli. Perché il talento non manca, in casa nerazzurra, e gli occhi delle big d’Europa sono sempre molto attenti. Come nel caso di Marcelo Brozovic, sul quale avrebbe punto il mirino il Liverpool, a maggior ragione dopo che i 60 milioni destinati a Werner (che andrà invece al Chelsea) sono ancora nelle casse dei Reds. Ma, nel mezzo di tante voci e possibili cessioni (vedi Lautaro), Conte ha posto un veto chiarissimo: Brozovic è un intoccabile assoluto dell’allenatore nerazzurro, e non si vende per nessun motivo. Anzi, la società avrebbe già un piano per rinnovare il contratto e togliere la clausola da 60 milioni, appunto, presente nell’attuale accordo. Scrive calciomercato.com:

“… E’ il regista sul quale Conte vuole puntare ancora. Il nazionale croato classe 1992 non è in vendita, anzi l’Inter sta cercando di blindarlo con un nuovo contratto. Possibilmente eliminando la clausola rescissoria da 60 milioni di euro che fa gola a qualche grande club europeo come il Liverpool. Il suo attuale accordo con i nerazzurri scade a giugno 2022. Oltre a prolungarlo nel tempo, l’Inter è disposta a riconoscergli un aumento di stipendio rispetto all’ingaggio di 3,5 milioni di euro netti all’anno“.

(Fonte: calciomercato.com)