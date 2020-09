Inter-Brozovic, sarà addio: “Un fatto Conte non ha mai giustificato. La prova è evidente”

Marcelo Brozovic si appresta a dire addio all’Inter. Come vi abbiamo riportato, il Bayern Monaco è in pressing e, di fronte a un’offerta ritenuta congrua, il club nerazzurro non si opporrà alla cessione del centrocampista croato. Più che per questioni tecnico-tattiche, infatti, a deludere di Brozo sono stati i comportamenti fuori dal campo.

Situazione che, peraltro, Antonio Conte non ha mai giustificato e perdonato, ora come in tutta la sua carriera. La prova evidente la si è avuta proprio all’Inter, nella scorsa estate, quando il tecnico non ci pensò due volte a privarsi di gente come Icardi, Perisic e Nainggolan:

“Titolare inamovibile quando è stato disponibile, Brozovic ha semmai peccato con qualche comportamento fuori dal campo. Situazioni, tuttavia, che Antonio Conte non giustifica mai. Come si ricorderà bene, un anno fa il tecnico fu categorico nella decisione di liberarsi di Mauro Icardi e di Radja Nainggolan: giocatori che sicuramente avrebbero fatto molto comodo all’Inter. I fatti gli hanno dato ragione e adesso sembra che dietro queste voci di una cessione di Brozovic ci sia ancora il tecnico“, si legge su Tuttosport.

