SM – Inter, è deciso: via Brozovic. “E c’è un’altra uscita pesante in chiusura. Ballano 3mln”

Nonostante le parole d’amore nei confronti dell’Inter, sembra giunto al capolinea il ciclo di Marcelo Brozovic in maglia nerazzurra. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, infatti, il centrocampista croato è in cima alla lista dei big in partenza da Milano, anche per alcune intemperanze caratteriali che non sono affatto piaciute alla dirigenza di Viale della Liberazione. Su di lui c’è forte il Bayern Monaco.

Bayern Monaco in pressing anche su Ivan Perisic, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito in Baviera proprio dall’Inter. Le due società, dopo il mancato riscatto da parte del club tedesco per 20 milioni di euro, stanno ancora parlando di un possibile trasferimento in Germania a titolo definitivo del giocatore, espressa richiesta di Hansi Flick.

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, l’offerta del Bayern non avrebbe superato i 12 milioni. Ballano tre milioni di differenza con l’Inter, che dal canto suo ne avrebbe chiesti 15. Una trattativa comunque in chiusura, riporta l’emittente.

(Fonte: Sport Mediaset)