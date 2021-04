Conte-Inter, storia d’amore: “Presto si parlerà di rinnovo. Antonio è sempre più interista”

Lo scudetto da conquistare, e un rinnovo da firmare. Antonio Conte e l'Inter vivono il periodo più bello della loro storia d'amore

Lo scudetto da conquistare, e un rinnovo da firmare. Antonio Conte e l'Inter vivono probabilmente il periodo più bello e intenso della loro storia d'amore. Una storia che, con ogni probabilità, continuerà ancora a lungo. Come scrive Repubblica, infatti, l'allenatore nerazzurro al termine della stagione si siederà al tavolo con la dirigenza per discutere del prolungamento di contratto, attualmente in scadenza nel 2022: